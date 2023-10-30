Под Бахмутом россияне успеха не имели — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытались вернуть утраченное положение вблизи Клещиевки на Бахмутском направлении, однако потерпели неудачу. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 30 октября.

В течение суток произошло 30 боестолкновений. В общей сложности россияне нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Диброва Черниговской области; Атинское, Степок, Грабовское Сумской области; Стрелка, Строевка Харьковской области.

Купянское направление. Агрессор вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

Лиманское направление. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки Донецкой области. Также были обстреляны из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

Бахмутское направление. Агрессор безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление. Противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны было отбито пять атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Архангельского, Новокалинового, Новобахмутовки, Семеновки, Степного, Бердычей, Авдеевки, Пивничного, Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

Марьинское направление. Противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя, Екатериновки, Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

Шахтерское направление. Противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

Запорожское направление. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйпольское, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

Херсонское направление. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам оккупантов подверглись населенные пункты Херсон, Кизомыс, Белозерка Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Потери россиян. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть других важнейших целей российских захватчиков.