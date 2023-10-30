Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Под Бахмутом россияне успеха не имели — Генштаб ВСУ

30 октября 2023, 20:45

Под Бахмутом россияне успеха не имели — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытались вернуть утраченное положение вблизи Клещиевки на Бахмутском направлении, однако потерпели неудачу. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 30 октября.

В течение суток произошло 30 боестолкновений. В общей сложности россияне нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Диброва Черниговской области; Атинское, Степок, Грабовское Сумской области; Стрелка, Строевка Харьковской области.

Купянское направление. Агрессор вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

Лиманское направление. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки Донецкой области. Также были обстреляны из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

Бахмутское направление. Агрессор безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление. Противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны было отбито пять атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Архангельского, Новокалинового, Новобахмутовки, Семеновки, Степного, Бердычей, Авдеевки, Пивничного, Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

Марьинское направление. Противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя, Екатериновки, Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

Шахтерское направление. Противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

Запорожское направление. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйпольское, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

Херсонское направление. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам оккупантов подверглись населенные пункты Херсон, Кизомыс, Белозерка Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Потери россиян. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть других важнейших целей российских захватчиков.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Сводка Война Генштаб ВСУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:45
Под Бахмутом россияне успеха не имели — Генштаб ВСУ
18:20
В Донецкой и еще в 13 областях Украины запретили ходить в лес
17:27
Прокуратура начала расследование убийства семьи в оккупированной Волновахе
16:58
В РФ в очередной раз заговорили о переговорах по Украине
16:58
Родился в Торецке, но перешел на сторону оккупантов. В Донецке погиб боевик «ДНР»
16:10
Стали известны подробности расстрела семьи в оккупированной Волновахе
15:35
В Херсоне под обстрел оккупантов попала маршрутка, есть пострадавшие — ОВА
15:05
В Запорожье ракетным ударом россиян разрушен объект социальной инфраструктуры — ОВА
13:45
Захватчики передали оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное под контроль Татарстана
11:59
В СтратКоме ВСУ подтвердили поражение объекта системы ПВО оккупантов в Крыму
09:52
В аннексированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО РФ
01:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 октября
16:39
В оккупированной Волновахе убиты девять человек, среди них — дети
10:12
В РФ сообщили об атаке 36 БПЛА в Крыму
01:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 октября
22:55
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
16:50
В Святогорске снова будут зимовать без центрального отопления: для горожан готовят временный приют
16:02
Оккупанты жалуются на провальные темпы паспортизации на захваченных территориях: в ЦНС рассказали причины
15:53
Со стороны РФ границу в Сумской области ежедневно пересекают около сотни украинцев
15:26
Начались испытания украинского дрона-разминовщика — Федоров
все новости
20:45
Под Бахмутом россияне успеха не имели — Генштаб ВСУ
20:20
Умерла пациентка, которой впервые в Украине пересадили сердце и легкие
18:51
Назвали место, где состоится прощание с Сергеем Сивохо
18:20
В Донецкой и еще в 13 областях Украины запретили ходить в лес
17:53
«Шахтер» стал первым полуфиналистом Кубка Украины
17:27
Прокуратура начала расследование убийства семьи в оккупированной Волновахе
16:58
В РФ в очередной раз заговорили о переговорах по Украине
16:58
Родился в Торецке, но перешел на сторону оккупантов. В Донецке погиб боевик «ДНР»
16:50
У орала всегда должен стоять хорошо смазанный пулемет — Данилов
16:10
Армия РФ ударила по кладбищу в Херсонской области: есть жертвы
16:10
Стали известны подробности расстрела семьи в оккупированной Волновахе
16:06
КНДР поставила России советские гаубицы из 1960-х — эксперт BILD
15:54
Оккупанты готовят новую волну штурмов на Авдеевку: подтягивают технику и опрокидывают личный состав
15:35
В Херсоне под обстрел оккупантов попала маршрутка, есть пострадавшие — ОВА
15:05
В Запорожье ракетным ударом россиян разрушен объект социальной инфраструктуры — ОВА
14:46
В Мирнограде погиб ребенок в результате ДТП
14:44
В Бериславе пропало электроснабжение
14:09
Чехия поддерживает реформы в ООН — президент Павел
13:45
Захватчики передали оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное под контроль Татарстана
13:22
Минимум 510 детей убила Россия с начала полномасштабного вторжения — Офис генпрокурора
все новости
ВИДЕО
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ► Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
27 октября, 22:55
Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть еще троих детей
21 октября, 13:45
Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных
20 октября, 21:03
Столб дыма в Донецке. Фото: соцсети Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
20 октября, 13:09
Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ► Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ►
19 октября, 19:40
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама