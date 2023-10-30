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Під Бахмутом росіяни успіху не мали — Генштаб ЗСУ

30 жовтня 2023, 20:45

Під Бахмутом росіяни успіху не мали — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагалися повернути втрачене становище поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку, проте зазнали невдачі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у понеділок, 30 жовтня.

Протягом доби сталося 30 бойових зіткнень. Загалом росіяни завдали семи ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.

Сіверський та Слобожанський напрямки . Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує густину мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійським та мінометним обстрілам окупантів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Діброва Чернігівської області; Атинське, Степок, Грабовське Сумської області; Стрілка, Будівництво Харківської області.

Куп'янський напрямок. Агресор вів безуспішні штурмові дії у районі населеного пункту Сіньківка Харківської області. Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Кам'янка, Дворічна, Сіньківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Лиманський напрямок. Противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва, Спірного, Виїмки Донецької області. Також були обстріляні з артилерії та мінометів населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок. Агресор безуспішно намагався відновити втрачене становище біля Кліщіївки та завдав авіаційних ударів у районах Андріївки, Курдюмівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Годин Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок . Противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де силами оборони було відбито п'ять атак. Також противник завдав авіаційних ударів у районах Архангельського, Новокалинового, Новобахмутівки, Семенівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Північного, Орлівки Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли росіян зазнали 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Північне Донецької області.

Мар'їнський напрямок. Противник за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили більше 10 атак. Також противник завдав авіаційних ударів у районах Олександрополя, Катеринівки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок . Противник вів безуспішні штурмові дії у районі Старомайорського Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

Запорізький напрямок . Противник наступальних (штурмових) дій не вів. Водночас завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйпільське, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

Херсонський напрямок. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Берислав, Миколаївка, Тягинка Херсонської області. Артилерійські обстріли окупантів зазнали населені пункти Херсон, Кізомис, Білозерка Херсонської області та Солончаки, Очаків Миколаївської області.

Наступ ЗСУ . Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку. ЗСУ завдають окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують противника вздовж усієї лінії фронту.

Втрати росіян. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та ще шість інших найважливіших цілей російських загарбників.

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