Пожарная часть в Изюмском районе попала под обстрел россиян — ГСЧС

Вечером, 31 октября, оккупанты обстреляли одну из пожарных частей в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

«Вчера вечером агрессор в очередной раз атаковал территорию Изюмского района», — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС Украины, в результате повреждения получило здание пожарной части.

«Но главное — люди не пострадали», — отметили спасатели.

Обстрелы пожарных частей и подразделений ГСЧС Украины, в частности, Харьковской области, вероятно, являются частью тактики российских войск. Агрессор обстреливает уже не впервые. Напомним, 27 октября захватчики нанесли удар по пожарной части в городе Изюм Харьковской области. В результате пострадали восемь спасателей.