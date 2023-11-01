Пожежна частина в Ізюмському районі потрапила під обстріл росіян — ДСНС

Увечері, 31 жовтня, окупанти обстріляли одну із пожежних частин в Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомила ДСНС України.

«Вчора ввечері агресор вкотре атакував територію Ізюмського району», — йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС України, внаслідок пошкодження отримала будівля пожежної частини.

«Але головне – люди не постраждали», – зазначили рятувальники.

Обстріли пожежних частин та підрозділів ДСНС України, зокрема Харківської області, ймовірно, є частиною тактики російських військ. Агресор обстрілює вже не вперше. Нагадаємо, 27 жовтня загарбники завдали удару по пожежній частині в місті Ізюм Харківської області. В результаті постраждали вісім рятувальників.