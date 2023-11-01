«ДНР»: в оккупированном Донецке трое мужчин получили ранения из-за взрывоопасного предмета

Во временно оккупированном Донецке трое мужчин получили ранения из-за того, что в одном их районов был сброшен взрывоопасный предмет. Об этом сообщил так называемый глава города Алексей Кулемзин.



«В Петровском районе в результате сбросов взрывоопасных предметов с вражеского беспилотного летательного аппарата по ул. Маркина ранен мужчина 1966 года рождения, по ул. Добровольского (район ТЦ «Галактика») ранены мужчины 1998 и 2001 годов рождения», — написал он.



Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.



Напомним, в поселке Старомихайловка под оккупированным Донецком на здание администрации был сброшен взрывоопасный предмет.