«ДНР»: в окупованому Донецьку троє чоловіків отримали поранення через вибухонебезпечний предмет

У тимчасово окупованому Донецьку троє чоловіків отримали поранення через те, що в одному з районів було скинуто вибухонебезпечний предмет. Про це повідомив так званий голова міста Олексій Кулемзін.



«У Петрівському районі внаслідок скидів вибухонебезпечних предметів із ворожого безпілотного літального апарату на вул. Маркіна поранено чоловіка 1966 року народження, на вул. Добровольського (район ТЦ «Галактика») поранено чоловіків 1998 та 2001 років народження», — написав він.



Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.



Нагадаємо, у селищі Старомихайлівка під окупованим Донецьком на будівлю адміністрації було скинуто вибухонебезпечний предмет.