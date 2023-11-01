Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия получила от Северной Кореи миллион снарядов — Bloomberg

01 ноября 2023, 15:56

Россия получила от Северной Кореи миллион снарядов — Bloomberg

Более миллиона артиллерийских снарядов получила Россия из Северной Кореи. Поставки начались еще в августе этого года. Об этом сообщила на закрытом брифинге для парламентариев разведслужба Южной Кореи, пишет Bloomberg.

Национальная разведывательная служба считает, что КНДР уже передала России более миллиона артиллерийских снарядов, которые РФ намерена использовать на войне в Украине. С августа текущего года Северная Корея осуществила около десяти поставок оружия в Россию, которого может хватить приблизительно на два месяца обстрелов.

Также, по данным разведки, Северная Корея также направила в Россию советников по использованию боеприпасов.

Северная Корея имеет одни из самых больших запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением советских времен. В частности, сотрудничество между странами усилилось, поскольку как Москва, так и Пхеньян оказались в глобальной изоляции, отмечает издание.

Сообщается, что после недавнего визита Ким Чен Ына в Россию Белый дом заявил о том, что КНДР предоставила России 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, пообещал помочь Северной Корее вывести на орбиту спутник-шпион.

Согласно данным южнокорейской разведки, КНДР получила техническую помощь от России, которая может помочь ей достичь своей цели по выводу объектов в космос после двух неудачных запусков спутника. Северная Корея также может использовать технологии для усовершенствования баллистических ракет, считают в США.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Снаряды Северная Корея

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:56
Россия получила от Северной Кореи миллион снарядов — Bloomberg
15:32
О целях россиян на Купянском направлении рассказал командующий Сухопутными силами ВСУ
15:10
«ДНР»: в оккупированном Донецке трое мужчин получили ранения из-за взрывоопасного предмета
13:57
Взрыв в Мариуполе сегодня слышали во всех районах города
13:50
Расстрел семьи в Волновахе: подозреваемых задержали на 30 суток
11:54
Минобороны Великобритании дало оценку новому вооружению россиян
10:46
Армия РФ обустраивает оперативно-технические склады в оккупированном Мариуполе
10:20
Оккупанты присваивают недвижимость в Северодонецке — ОВА
09:12
Пожарная часть в Изюмском районе попала под обстрел россиян — ГСЧС
08:25
В Запорожской области оккупанты принудительно мобилизуют местных жителей — ЦНС
08:01
Из-за систематических обстрелов жителей Херсона призывают эвакуироваться
23:15
«ДНР» рассказала о раненых и погибших в результате обстрелов Донецка
20:55
Российские журналисты заявили о ранениях при обстреле Донецка
19:24
«Зависимы от Минфина РФ»: в «ДНР» объяснили, откуда перед шахтерами и коммунальщиками долги по зарплате
18:39
В оккупированном Донецке — пожар на нефтебазе
18:00
В оккупации трое украинских военных «осуждены» на пожизненный срок
16:56
В Авдеевке продолжают работать шестеро медиков — Барабаш
15:42
Корректировщика ударов по Дружковке приговорили к 12 годам заключения
15:27
На оккупированных территориях Донецкой области прошли фильтрацию более 400 тысяч жителей — ЦНС
15:00
«ДНР»: житель Старомихайловки пострадал из-за сброшенного боеприпаса
все новости
16:03
Остался каждый десятый житель. Как прифронтовой Часов Яр готовится к зиме ►
15:56
Россия получила от Северной Кореи миллион снарядов — Bloomberg
15:32
О целях россиян на Купянском направлении рассказал командующий Сухопутными силами ВСУ
15:10
«ДНР»: в оккупированном Донецке трое мужчин получили ранения из-за взрывоопасного предмета
15:08
В Николаевской области взорвался комбайн
13:57
Взрыв в Мариуполе сегодня слышали во всех районах города
13:50
Расстрел семьи в Волновахе: подозреваемых задержали на 30 суток
13:44
Барби Ольги Харлан помогла в реабилитации 14 защитников
13:03
СБУ и ДБР проводят обыски у сообщников народного депутата, помогавших уклонистам
12:33
Ответственная за депортацию украинских детей прилетела в Минск
12:21
Валерий Залужный опроверг рассылку сообщений в Телеграм под своим именем
11:56
Начат подготовительный этап эвакуации украинцев из Сектора Газа, в списке на выезд 358 человек
11:55
В Одесской области сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59
11:54
Минобороны Великобритании дало оценку новому вооружению россиян
11:19
СБУ задержала адвоката: помогал Сальдо завладеть имуществом морпорта Херсона
11:16
Оккупанты утром ударили по Никополю: погиб человек, есть травмированные, поврежден дома и частное предприятие
10:59
Один погибший и четверо раненых: прокуратура начала расследование по факту обстрела трех районов Донетчины
10:46
Армия РФ обустраивает оперативно-технические склады в оккупированном Мариуполе
10:33
При обстреле многоэтажки Херсона погибла женщина
10:20
Оккупанты присваивают недвижимость в Северодонецке — ОВА
все новости
ВИДЕО
Волонтеры привезли горячие обеды в Часов Яр. Фото: Новости Донбасса Остался каждый десятый житель. Как прифронтовой Часов Яр готовится к зиме ►
01 ноября, 16:03
Оккупанты утром ударили по Никополю: погиб человек, есть травмированные, поврежден дома и частное предприятие Оккупанты утром ударили по Никополю: погиб человек, есть травмированные, поврежден дома и частное предприятие
01 ноября, 11:16
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ► Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
27 октября, 22:55
Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть еще троих детей
21 октября, 13:45
Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных
20 октября, 21:03
Столб дыма в Донецке. Фото: соцсети Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
20 октября, 13:09

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама