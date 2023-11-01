Россия получила от Северной Кореи миллион снарядов — Bloomberg

Более миллиона артиллерийских снарядов получила Россия из Северной Кореи. Поставки начались еще в августе этого года. Об этом сообщила на закрытом брифинге для парламентариев разведслужба Южной Кореи, пишет Bloomberg.



Национальная разведывательная служба считает, что КНДР уже передала России более миллиона артиллерийских снарядов, которые РФ намерена использовать на войне в Украине. С августа текущего года Северная Корея осуществила около десяти поставок оружия в Россию, которого может хватить приблизительно на два месяца обстрелов.



Также, по данным разведки, Северная Корея также направила в Россию советников по использованию боеприпасов.



Северная Корея имеет одни из самых больших запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением советских времен. В частности, сотрудничество между странами усилилось, поскольку как Москва, так и Пхеньян оказались в глобальной изоляции, отмечает издание.



Сообщается, что после недавнего визита Ким Чен Ына в Россию Белый дом заявил о том, что КНДР предоставила России 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, пообещал помочь Северной Корее вывести на орбиту спутник-шпион.



Согласно данным южнокорейской разведки, КНДР получила техническую помощь от России, которая может помочь ей достичь своей цели по выводу объектов в космос после двух неудачных запусков спутника. Северная Корея также может использовать технологии для усовершенствования баллистических ракет, считают в США.