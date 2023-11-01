Росія отримала від Північної Кореї мільйон снарядів — Bloomberg

Понад мільйон артилерійських снарядів отримала Росія з Північної Кореї. Постачання розпочалося ще в серпні цього року. Про це повідомила на закритому брифінгу для парламентарів розвідслужба Південної Кореї, пише Bloomberg.



Національна розвідувальна служба вважає, що КНДР вже передала Росії понад мільйон артилерійських снарядів, які РФ має намір використати на війні в Україні. З серпня поточного року Північна Корея здійснила близько десяти постачань зброї до Росії, якої може вистачити приблизно на два місяці обстрілу.



Також, за даними розвідки, Північна Корея також направила до Росії радників щодо використання боєприпасів.



Північна Корея має одні з найбільших запасів артилерійських снарядів та ракет, сумісних із озброєнням радянських часів. Зокрема, співпраця між країнами посилилася, оскільки як Москва, так і Пхеньян опинилися у глобальній ізоляції, зазначає видання.



Повідомляється, що після недавнього візиту Кім Чен Іна до Росії Білий дім заявив про те, що КНДР надала Росії 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами. Президент РФ Володимир Путін зі свого боку пообіцяв допомогти Північній Кореї вивести на орбіту супутник-шпигун.



За даними південнокорейської розвідки, КНДР отримала технічну допомогу від Росії, яка може допомогти їй досягти своєї мети щодо виведення об'єктів у космос після двох невдалих запусків супутника. Північна Корея також може використати технології для вдосконалення балістичних ракет, вважають у США.