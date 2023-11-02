В «ЛНР» школьники вместо учебы плетут маскировочные сетки для оккупантов — Лысогор

В некоторых населенных пунктах оккупированной Луганской области школьников заставляют плести маскировочные сетки для российских оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации.



«В некоторых районах так называемой «ЛНР» дети не посещают учебные заведения, как вот вблизи линии фронта, где-то занятия проходят по расписанию. В Кадиевке тоже вроде бы по графику. Впрочем, есть небольшое «но». Во время уроков школьники не получают новых знаний — их заставляют плести маскировочные сетки для нужд российских военных. Учителя говорят, что это — в первую очередь. Образование позже», — написал он.



Кроме того, по словам Лысогора, россияне снова поочередно атакуют по разным участкам фронта Луганщины, зондируя нашу оборону.



«Вчера - возле Стельмаховки. Эти наступления отбиты. Несмотря на безумное артиллерийское давление со стороны россиян на деоккупированные села, туда удалось добраться и привезти жителям Макеевки, Грековки и Новолюбовки свежий хлеб», — отметил он.



В течение суток захватчики открывали огонь по Невскому и населенным пунктам вокруг, а также по Белогоровке. Авиационные удары нанесены по Серебрянскому лесничеству.



Напомним, захватчики продолжают грабить население оккупированного Северодонецка Луганской области.