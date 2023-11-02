У «ЛНР» школярі замість навчання плетуть маскувальні сітки для окупантів — Лисогор

У деяких населених пунктах окупованої Луганської області школярів змушують плести маскувальні сітки для російських окупантів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації.



«У деяких районах так званої «ЛНР» діти не відвідують навчальні заклади, як поблизу лінії фронту, десь заняття проходять за розкладом. У Кадіївці теж начебто за графіком. Втім, є невелике «але». Під час уроків школярі не здобувають нових знань — їх змушують плести маскувальні сітки для потреб російських військових. Вчителі кажуть, що це насамперед. Освіта пізніше», — написав він.



Крім того, за словами Лисогора, росіяни знову по черзі атакують різними ділянками фронту Луганщини, зондуючи нашу оборону.



«Вчора – біля Стельмахівки. Ці настання відбито. Попри шалений артилерійський тиск з боку росіян на деокуповані села, туди вдалося дістатися і привезти жителям Макіївки, Греківки та Новолюбівки свіжий хліб», — зазначив він.



Протягом доби загарбники відкривали вогонь Невським і населеними пунктами навколо, а також Білогорівкою. Авіаційні удари завдано Серебрянського лісництва.



Нагадаємо, загарбники продовжують грабувати населення окупованого Сєвєродонецька Луганської області.