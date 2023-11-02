На Донетчине с начала года полицейские изъяли более двухсот единиц оружия и 60 тысяч боеприпасов

Более двухсот единиц оружия и 60 тысяч боеприпасов были изъяты сотрудниками полиции с начала года в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко во время координационного совещания подразделений Сил безопасности и обороны.

Отмечается, что в 2023 году полицейские задокументировали 18 фактов торговли оружием, провели 155 обысков в рамках уголовных производств по фактам незаконного обращения с оружием.

Всего изъято: 227 единиц огнестрельного оружия, 28 гранатометов, 560 гранат, более 900 других боеприпасов, почти 59 тысяч патронов, свыше 430 кг взрывчатки.

Как сообщил Руслан Осипенко, выявлять эти преступления помогают проверки на блокпостах и почтовых отделениях. Ежедневно только на стоп-контролях стражи порядка проверяют более 1200 человек и около 600 единиц транспорта. В частности, таким образом сотрудники полиции блокируют утечку оружия за пределы фронта и спасают жизнь людей в более спокойных регионах.