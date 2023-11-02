На Донеччині з початку року поліцейські вилучили понад двісті одиниць зброї та 60 тисяч боєприпасів

Понад двісті одиниць зброї та 60 тисяч боєприпасів було вилучено співробітниками поліції з початку року на Донеччині. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області Руслан Осипенко під час координаційної наради підрозділів Сил безпеки та оборони.

Зазначається, що у 2023 році поліцейські задокументували 18 фактів торгівлі зброєю, провели 155 обшуків у рамках кримінальних проваджень за фактами незаконного поводження зі зброєю.

Усього вилучено: 227 одиниць вогнепальної зброї, 28 гранатометів, 560 гранат, понад 900 інших боєприпасів, майже 59 тисяч набоїв, понад 430 кг вибухівки.

Як повідомив Руслан Осипенко, виявляти ці злочини допомагають перевірки на блокпостах та поштових відділеннях. Щодня лише на стоп-контролях правоохоронці перевіряють понад 1200 осіб та близько 600 одиниць транспорту. Зокрема, таким чином співробітники поліції блокують витік зброї за межі фронту та рятують життя людей у спокійніших регіонах.