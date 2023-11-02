Представитель РФ в ООН Небензя назвал Израиль оккупантом и отказал ему в праве на оборону

Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что у Израиля нет права на оборону, так как он является оккупирующей стороной, сообщает The Insider со ссылкой на РИА «Новости».



Он сослался на заключение Международного суда ООН от 2004 года. Небензя указал на то, что все, на что хватает США и их союзников — это твердить о якобы имеющемся праве Израиля на самооборону.



По его словам, боевики ХАМАС «применяют силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», а поведение США в этом вопросе — «лицемерное».



Российский представитель в ООН не отказал Израилю в праве на обеспечение собственной безопасности, однако призвал «бороться с террористами, а не с мирным населением», «прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением».