Представник РФ в ООН Небензя назвав Ізраїль окупантом та відмовив йому у праві на оборону

Представник РФ в ООН Васілій Небензя заявив, що Ізраїль не має права на оборону, оскільки він є стороною, що окупує, повідомляє The Insider з посиланням на РІА «Новости».



Він послався на висновок Міжнародного суду ООН від 2004 року. Небензя вказав на те, що все, на що вистачає США та їхніх союзників — це стверджувати про нібито право Ізраїлю на самооборону.



За його словами, бойовики ХАМАС «застосовують силу лише як крайній захід для того, щоб зупинити багаторічне насильство», а поведінка США в цьому питанні — «лицемірна».



Російський представник в ООН не відмовив Ізраїлю у праві на забезпечення власної безпеки, проте закликав «боротися з терористами, а не з мирним населенням», «припинити кровопролиття та надати можливість посередникам попрацювати над дипломатичним рішенням».