Британская разведка дала оценку военной ситуации в Украине

В разведке Великобритании констатировали, что попытка наступления оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области провалилась. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

«В ходе последних недель наблюдается продолжение тенденции, которая была обнаружена в начале войны: при прочих равных факторах баланс сухопутных боев в целом отдает предпочтение обороняемым силам», — говорится в отчете.

Как отмечают британские разведчики, на юге «продвижение Украины остается относительно статическим между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонных позиций России».

А вокруг города Авдеевка на Донбассе «широкомасштабный российский штурм провалился на крепкой украинской обороне».

«Главным фактором этого явления, вероятно, была относительная сторона тактической авиации: обе стороны поддерживали надежную противовоздушную оборону, что не позволяло боевым самолетам оказывать эффективную воздушную поддержку атакам», — отметили в ведомстве.

В разведке Великобритании говорят, что именно «географический размер» войны препятствовал наступлению.

«Обе стороны пытались собрать свободные ударные силы, способные к прорыву, поскольку большинство их мобилизованных войск нужны для удержания 1200-километровой линии соприкосновения», — добавили военные.