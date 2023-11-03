Британська розвідка дала оцінку воєнній ситуації в Україні

У розвідці Великобританії констатували, що спроба настання окупантів у районі Авдіївки на Донеччині провалилася. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

«У ході останніх тижнів спостерігається продовження тенденції, яка була виявлена на початку війни: за інших рівних факторів баланс сухопутних боїв загалом віддає перевагу оборонним силам», — йдеться у звіті.

Як зазначають британські розвідники, на півдні «просування України залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій Росії».

А довкола міста Авдіївка на Донбасі «широкомасштабний російський штурм провалився на міцній українській обороні».

«Головним фактором цього явища, ймовірно, була відносна сторона тактичної авіації: обидві сторони підтримували надійну протиповітряну оборону, що не дозволяло бойовим літакам надавати ефективну повітряну підтримку атакам», — зазначили у відомстві.

У розвідці Великобританії кажуть, що саме «географічний розмір» війни заважав наступу.

«Обидві сторони намагалися зібрати вільні ударні сили, здатні до прориву, оскільки більшість їхніх мобілізованих військ потрібні для утримання 1200-кілометрової лінії зіткнення», — додали військові.