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Вступил в силу закон о запрете в Украине фейерверков и петард

06 ноября 2023, 15:24

Вступил в силу закон о запрете в Украине фейерверков и петард

Сегодня, 6 ноября, в Украине вступил в силу закон о запрещении использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

Документ был одобрен Радой в апреле и подписан президентом в мае.

Тогда же заработали нормы о запрещении использования и продажи фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ).

С сегодняшнего дня вступили в силу нормы об уменьшении шума.

Запрещается использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4; продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4; продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста, говорится в сообщении.

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