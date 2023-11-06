Набрав чинності закон про заборону в Україні феєрверків та петард

Сьогодні, 6 листопада, в Україні набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Про це повідомила заступник голови Комітету з питань Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Документ був схвалений Радою у квітні та підписаний президентом у травні.

Тоді ж запрацювали норми про заборону використання та продажу феєрверків, зокрема салютів та петард (крім феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).

З сьогоднішнього дня набули чинності норми щодо зменшення шуму.

Забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4; продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4; продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1 особам, які не досягли 16-річного віку, йдеться в повідомленні.