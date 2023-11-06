За выдачу фиктивных справок о непригодности к службе будут судить военкома из Краматорского района — ГБР

За выдачу «липовых» документов о непригодности военнообязанным будут судить военкома из Краматорского района Донецкой области. Фото: ГБР

Перед судом предстанет военком из Донецкой области, который за 20 тыс. гривен оформлял военнообязанным документы о непригодности к военной службе. Об этом сообщило сегодня, 6 ноября, Государственное бюро расследований (ГБР).

За организацию схемы по изготовлению поддельных документов для незаконного пересечения госграницы будут судить начальника территориального центра комплектации.

Отмечается, что сотрудники ГБР завершили расследование в отношении начальника одного из районных ТЦК Краматорского района и его сообщника. Знакомый военкома занимался поиском мужчин, которые за деньги хотели уехать из Украины. Для оформления фиктивных справок копии документов уклонявшихся через мессенджер передавались военкому, который изготовлял фиктивные временные удостоверения и справки ВЛК. В них отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

Цена «услуги» составляла 20 тыс. грн для одного человека. ГБР задокументировала выдачу таких «документов» нескольким военнообязанным, говорится в сообщении.