Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

За видачу фіктивних довідок про непридатність до служби судитимуть воєнкома з Краматорського району – ДБР

06 листопада 2023, 18:05

За видачу фіктивних довідок про непридатність до служби судитимуть воєнкома з Краматорського району – ДБР

За видачу «липових» документів про непридатність військовозобов'язаним судитимуть воєнкома з Краматорського району Донецької області. Фото: ГБР За видачу «липових» документів про непридатність військовозобов'язаним судитимуть воєнкома з Краматорського району Донецької області. Фото: ГБР

Перед судом постане воєнком із Донецької області, який за 20 тис. гривень оформляв військовозобов'язаним документи про непридатність до військової служби. Про це повідомило сьогодні, 6 листопада, Державне бюро розслідувань (ДБР).

За організацію схеми виготовлення підроблених документів для незаконного перетину держкордону судитимуть начальника територіального центру комплектації.

Зазначається, що співробітники ДБР завершили розслідування щодо начальника одного з районних ТЦК Краматорського району та його спільника. Знайомий військкома шукав чоловіків, які за гроші хотіли виїхати з України. Для оформлення фіктивних довідок копії документів, що ухилялися через месенджер, передавалися військовому комисару, який виготовляв фіктивні тимчасові посвідчення та довідки ВЛК. У них наголошувалося, що особа непридатна до військової служби.

Ціна послуги становила 20 тис. грн для однієї людини. ДБР задокументувало видачу таких «документів» декільком військовозобов'язаним, йдеться у повідомленні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донецька область Суд воєнкомат

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:10
Проти безпілотників РФ в Україні випустять надпотужну систему РЕБ
15:35
В окупованому Маріуполі перепризначать «мера»
15:01
Російські загарбники вивезли тварин із заповідника «Асканія-Нова»
13:23
Для відновлення окупованого Маріуполя знадобиться 20 років — мер міста
11:10
У порту окупованого Маріуполя черговий балкер окупантів став на завантаження вугіллям
00:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 листопада
20:45
У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
16:52
В Макіївське море через ставки течуть стічні води — фото наслідків
16:10
Обстріл Докучаєвська: відомо про жертви
21:43
ЗСУ підтвердили удар по суднобудівному заводу в Керчі
18:35
У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 листопада
18:59
Відсутність логістики та безробіття: на окупованих територіях зростає рівень бідності
17:41
У Маріуполі продовжує зростати рівень смертності, причина – відсутність якісної медицини
17:00
Активісти передали привіт Ілону Маску з окупованих міст
15:41
У місці розташування окупантів у Волновасі стався вибух
14:23
Британська розвідка дала оцінку воєнній ситуації в Україні
11:37
Донецьку область протягом доби обстрілювали з «Градів» та артилерії — ОВА
10:53
Окупанти націлилися на захоплення Авдіївського коксохіму — Барабаш
10:17
На розмінування в Україні піде 757 років — Time
усі новини
18:47
Якісні дитячі підгузки: як підібрати оптимальний розмір та марку (на правах реклами)
18:05
За видачу фіктивних довідок про непридатність до служби судитимуть воєнкома з Краматорського району – ДБР
17:29
Міська лікарня у Кураховому отримала сучасний автомобіль швидкої допомоги
17:00
Українські спецназівці знищують найманців ПВК «Вагнер» у Судані
16:50
Воронезьку область РФ атакували дрони: деталі
16:36
Повідомлено про підозру народному депутату, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині
16:34
Дубінського посадили під цілодобовий домашній арешт
16:10
Проти безпілотників РФ в Україні випустять надпотужну систему РЕБ
15:57
Армія РФ вдарила артилерією по Сумщині: загинула жінка
15:39
Справа Майдану: за розстріли активістів судитимуть п'ятьох співробітників «чорної роти Беркута»
15:35
В окупованому Маріуполі перепризначать «мера»
15:24
Набрав чинності закон про заборону в Україні феєрверків та петард
15:12
Уряд Канади передав українським саперам шість роботів для дистанційного розмінування
15:01
Російські загарбники вивезли тварин із заповідника «Асканія-Нова»
14:41
Окупанти атакували Херсонщину: постраждали троє людей
14:10
Ракетний удар по 128-й бригаді: ДБР розслідує обставини трагічної загибелі військових та мирних жителів
13:51
Війська РФ встановили комплекс РЕБ на житловому будинку у Донецьку. ЗСУ вдарили по ньому дроном
13:23
Для відновлення окупованого Маріуполя знадобиться 20 років — мер міста
13:04
Ексзаступнику Міністра оборони України загрожує 12 років ув'язнення
12:43
Інфляція у РФ майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни — розвідка Великобританії
усі новини
ВІДЕО
Окупанти атакували Херсонщину: постраждали троє людей Окупанти атакували Херсонщину: постраждали троє людей
06 листопада, 14:41
Вибухи у Сєдово. Кадр із відео У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
05 листопада, 20:45
Пожежа на суднобудівному заводі в Керчі після ракетної атаки. Кадр з відео У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
04 листопада, 18:35
Знищена техніка військ РФ під Авдіївкою Кадр із відео Під Авдіївкою спалили десятки одиниць російської техніки
03 листопада, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр із відео З'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS
03 листопада, 11:11
Маріупольські новобудови порожні. Фото: «Новини Донбасу» Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
02 листопада, 10:46

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама