За видачу фіктивних довідок про непридатність до служби судитимуть воєнкома з Краматорського району – ДБР

За видачу «липових» документів про непридатність військовозобов'язаним судитимуть воєнкома з Краматорського району Донецької області. Фото: ГБР

Перед судом постане воєнком із Донецької області, який за 20 тис. гривень оформляв військовозобов'язаним документи про непридатність до військової служби. Про це повідомило сьогодні, 6 листопада, Державне бюро розслідувань (ДБР).

За організацію схеми виготовлення підроблених документів для незаконного перетину держкордону судитимуть начальника територіального центру комплектації.

Зазначається, що співробітники ДБР завершили розслідування щодо начальника одного з районних ТЦК Краматорського району та його спільника. Знайомий військкома шукав чоловіків, які за гроші хотіли виїхати з України. Для оформлення фіктивних довідок копії документів, що ухилялися через месенджер, передавалися військовому комисару, який виготовляв фіктивні тимчасові посвідчення та довідки ВЛК. У них наголошувалося, що особа непридатна до військової служби.

Ціна послуги становила 20 тис. грн для однієї людини. ДБР задокументувало видачу таких «документів» декільком військовозобов'язаним, йдеться у повідомленні.