ВСУ отбили атаки россиян возле Авдеевки — Генштаб

Силы обороны Украины в течение суток провели 57 боевых столкновений, активнее всего противник наступал на Марьинском направлении, где было отражено 18 атак, на Купянском — 15 атак, на Авдеевском — девять. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника, 6 ноября.

«В течение суток произошло 57 боевых столкновений. В общем агрессор нанес 10 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения», — говорится в сообщении Генштаба.

Как отмечается, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

«На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили 15 атак», — отмечается в сводке.

Как сообщается, на Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов агрессора пострадали более 10 населенных пунктов. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Богдановки и Хромового Донецкой области, где наши защитники отбили три атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Клещеевка, Андреевка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении агрессор вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 9 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

«На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражено 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области», — говорится в сообщении Генштаба.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов. На Запорожском направлении наши защитники отбили 6 атак возле Красного, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Также артиллерийским обстрелам оккупантов подверглась Зеленовка Херсонской области и город Херсон.

«В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта», — информирует Генштаб.