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ЗСУ відбили атаки росіян біля Авдіївки — Генштаб

06 листопада 2023, 19:37

ЗСУ відбили атаки росіян біля Авдіївки — Генштаб

Сили оборони України протягом доби провели 57 бойових зіткнень, найактивніше противник наступав на Мар'їнському напрямку, де було відбито 18 атак, на Куп'янському – 15 атак, на Авдіївському – дев'ять. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18.00 понеділка, 6 листопада.

«Протягом доби сталося 57 бойових зіткнень. Загалом агресор завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів. Руйнування та пошкодження отримали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Як зазначається, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

«На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Сіньківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 15 атак», — наголошується у зведенні.

Як повідомляється, на Лиманському напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів агресора постраждали понад 10 населених пунктів. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії у Богданівки та Хромового Донецької області, де наші захисники відбили три атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Васильівка, Кліщіївка, Андріївка, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку агресор вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоне Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

«На Мар'їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області», — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 10 населених пунктів. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 6 атак біля Червоного, Роботино та на північний захід від Вербового Запорізької області. Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Також артилерійські обстріли окупантів зазнали Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

«Водночас, Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрати в живій силі та техніці, виснажують супротивника вздовж усієї лінії фронту», — інформує Генштаб.

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