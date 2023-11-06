Грохот взрыва в Бердянске был слышен во всех районах города

Взрыв прогремел сегодня, 6 ноября, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина и Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

«Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв был слышен во всех районах Бердянска.

Виктория Галицина добавила, что происходит уточнение информации и в дальнейшем стоит следить за новостями от Генерального штаба ВСУ.

Иван Федоров также сообщил, что в Бердянске раздался звук взрыва.

«Оккупанты срочно заявили о «ПВО», — добавил он.

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.