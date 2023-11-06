Гуркіт вибуху у Бердянську було чути у всіх районах міста

Вибух пролунав сьогодні, 6 листопада, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомили начальник Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна та Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Бердянці повідомляють про потужний вибух у місті», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух було чутно у всіх районах Бердянська.

Вікторія Галіціна додала, що відбувається уточнення інформації, і надалі варто стежити за новинами від Генерального штабу ЗСУ.

Іван Федоров також повідомив , що у Бердянську пролунав звук вибуху.

«Окупанти терміново заявили про «ППО», — додав він.

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.