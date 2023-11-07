Новый подвид коронавируса с необычным симптомом выявили в Украине

Новый подвид коронавируса штамма Омикрон под названием «Арктур» зафиксировали в Украине. Этот подвид обнаружили в Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

«Его обнаружили на территории Дубенского района», — написал он.

Этот субвариант COVID-штамма Омикрон, впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, быстро распространился по миру. Характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, что в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.

«Арктур» вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов COVID-19: высокая температура, кашель, боль в горле, мышечная слабость.

«Он также добавляет новый симптом — зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без гноя, но с ощущением липкости в глазах», — добавил глава ОВА.

По этой причине, пишет Коваль, вакцинация от коронавируса остается актуальной, особенно в возрасте 65+.

«Тем более, на прошлой неделе — летальный случай в Костопольской общине. Вакцины до сих пор бесплатны и в свободном доступе», — отметил он.