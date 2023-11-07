Новий підвид коронавірусу з незвичайним симптомом виявлено в Україні

Новий підвид коронавірусу штаму Омікрон під назвою «Арктур» зафіксували в Україні. Цей підвид виявили на Рівненщині. Про це повідомив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль.

«Його виявили на території Дубенського району», — написав він.

Цей субваріант COVID-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Характеризується трохи підвищеним рівнем заразності, що у 1,2 разу більше, ніж близький штам Kraken.

«Арктур» викликає у пацієнтів багато симптомів, характерних для попередніх варіантів COVID-19: висока температура, кашель, біль у горлі, м'язова слабкість.

«Він також додає новий симптом — кон'юнктивіт, що свербить (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах», — додав глава ОВА.

З цієї причини, пише Коваль, вакцинація від коронавірусу залишається актуальною, особливо у віці 65+.

«Тим більше минулого тижня — летальний випадок у Костопільській громаді. Вакцини досі безкоштовні та у вільному доступі», — зазначив він.