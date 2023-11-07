Из Донецкой области эвакуировали еще 18 детей

За сутки спасатели помогли выехать 60 жителям Донетчины.



Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Донецкой области.



6 ноября сотрудники Службы спасения оказали помощь при эвакуации в Покровском районе 60 человек, из них 18 детей и 5 человек с инвалидностью.



В полиции Донетчины информируют, что с помощью правоохранителей эвакуированы еще 159 человек, с начала обязательной эвакуации – 94 273 человека, среди них 12 218 – дети, 4 385 – люди с инвалидностью.



Напомним, животных из заповедника Аскания-Нова, который находится на временно окупированной Херсонщине, пока не вывозят, но угроза остается.