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З Донеччини евакуювали ще 18 дітей

07 листопада 2023, 16:18

З Донеччини евакуювали ще 18 дітей

За добу рятувальники допомогли виїхати 60 жителям Донеччини. 

Про це повідомляє головне управління ДСНС в Донецькій області. 

6 листопада рятувальники надали допомогу під час евакуації в Покровському районі 60 людям, з них 18 дітей та 5 людей з інвалідністю.

В поліції Донеччини інформують, що за допомогою правоохоронців евакуйовано ще 159 людей, з початку обов’язкової евакуації – 94 273 особи, серед них 12 218 – діти, 4 385 — люди з інвалідністю.

Нагадаємо, тварин із заповідника Асканія-Нова, розташованого на тимчасово окупованій Херсонщині, наразі не вивозять, але така загроза зберігається.

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