З Донеччини евакуювали ще 18 дітей

За добу рятувальники допомогли виїхати 60 жителям Донеччини.



Про це повідомляє головне управління ДСНС в Донецькій області.



6 листопада рятувальники надали допомогу під час евакуації в Покровському районі 60 людям, з них 18 дітей та 5 людей з інвалідністю.



В поліції Донеччини інформують, що за допомогою правоохоронців евакуйовано ще 159 людей, з початку обов’язкової евакуації – 94 273 особи, серед них 12 218 – діти, 4 385 — люди з інвалідністю.



Нагадаємо, тварин із заповідника Асканія-Нова, розташованого на тимчасово окупованій Херсонщині, наразі не вивозять, але така загроза зберігається.