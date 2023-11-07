Оккупанты накопили более 800 ракет и могут восстановить удары по инфраструктуре с наступлением холодов — ГУР

Российские оккупанты производят около 100 ракет ежемесячно и на сегодняшний день накопили около 800 единиц, которые могут использовать для ударов по территории Украины в зимний период.



Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет Интерфакс-Украина.



«В общей сложности накоплено ресурсов более 800 высокоточных ракет, в месяц они около сотни разной номенклатуры могут производить. Поскольку в последние несколько месяцев фактически они использовали комбинированные удары, где ракетная компонента была меньше — больше акцент на беспилотные летательные аппараты, то да... враг накопил соответствующие резервы, и это означает, что, вероятно, с началом холодов, именно в этот период, связанный с большими нагрузками на энергосистему, террористические атаки российского агрессора могут — существует такой риск – могут быть восстановлены», — сказал Юсов.



Он отметил, что украинские силы безопасности и обороны готовятся к развитию событий.



По словам представителя ГУР, накопленные врагами запасы ракет значительно ниже, чем были до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в связи с чем ожидается изменение тактики нанесения ударов противникам.



«В прошлом году у врага было значительно больше запасов ракетных вооружений. И несмотря на то, что производство там продолжается, к показателям минувшей зимы и полномасштабному вторжению они не могут вернуться. Поэтому так, как бездумно и массово использовал ракетные удары враг в прошлый раз... сейчас, очевидно, есть корректирующие тактики, и мы увидим определенные изменения», — сказал Юсов.



Напомним,в Донецкой области из 289 котельных запущено 187 – это 64,7 процентов.