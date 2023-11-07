Нидерланды отправили в Румынию первые истребители F-16 для ВСУ

Истребитель F-16. Фото из соцсетей Кайсы Оллонгрен

7 ноября Воздушные силы Нидерландов отправили первые истребители F-16 в Румынию, где будут проходить подготовку украинские пилоты.



Об этом в Твиттере сообщила министр обороны Королевства Нидерландов Кайса Оллонгрен.



«Пять нидерландских F-16 сегодня отправляются на авиабазу Фетешть в Румынии», — говорится в публикации.



Кайса Оллонгрен также добавила, что в скором времени откроется тренировочный центр для подготовки пилотов на F-16 как из стран НАТО, так и из Украины.



Напомним, Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже встали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.