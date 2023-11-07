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Нідерланди відправили до Румунії перші винищувачі F-16 для ЗСУ

07 листопада 2023, 19:48

Нідерланди відправили до Румунії перші винищувачі F-16 для ЗСУ

Винищувач F-16. Фото із соцмереж Кайси Оллонгрен Винищувач F-16. Фото із соцмереж Кайси Оллонгрен

7 листопада Повітряні сили Нідерландів відправили перші винищувачі F-16 до Румунії, де будуть проходити підготовку українські пілоти.

Про це у Твітері повідомила міністерка оборони Королівства Нідерландів Кайса Оллонгрен.

«П'ять нідерландських F-16 сьогодні відправляються на авіабазу Фетешть в Румунії», —  йдеться у публікації.

Кайса Оллонгрен також додала, що незабаром відкриється тренувальний центр для підготовки пілотів на F-16 як з країн НАТО, так і з України.

Нагадаємо, Україна одержала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування і будуть добрим посиленням ППО напередодні зими.

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