Нідерланди відправили до Румунії перші винищувачі F-16 для ЗСУ

Винищувач F-16. Фото із соцмереж Кайси Оллонгрен

7 листопада Повітряні сили Нідерландів відправили перші винищувачі F-16 до Румунії, де будуть проходити підготовку українські пілоти.



Про це у Твітері повідомила міністерка оборони Королівства Нідерландів Кайса Оллонгрен.



«П'ять нідерландських F-16 сьогодні відправляються на авіабазу Фетешть в Румунії», — йдеться у публікації.



Кайса Оллонгрен також додала, що незабаром відкриється тренувальний центр для підготовки пілотів на F-16 як з країн НАТО, так і з України.



Нагадаємо, Україна одержала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування і будуть добрим посиленням ППО напередодні зими.