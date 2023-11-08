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В Алчевске «полиция» проверяет телефоны школьников и педагогов на «запрещенный» контент и подозрительные диалоги

08 ноября 2023, 10:12

В Алчевске «полиция» проверяет телефоны школьников и педагогов на «запрещенный» контент и подозрительные диалоги

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области так называемая полиция «ЛНР» проверяет телефоны школьников без присутствия родителей на «запрещенный контент». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«Внезапные проверки телефонов детей добрались до Алчевска. Так называемые представители правоохранительных органов «ЛНР» без предупреждения приходят в избранное учебное заведение и собирают устройства у учителей и учащихся. Проверяют наличие запрещенного в оккупации контента и подозрительных диалогов в соцсетях», — написал он.

Глава региона отметил, что рейды проходят при отсутствии родителей или законных опекунов.

Что касается ситуации на передовой, то снова под огнем оказались Белогоровка и Невское. Однако несмотря на это, жителям Невского и ближайшим селам удалось получить 280 буханок хлеба.

Также 7 ноября россияне попытались идти вперед в Серебрянском лесу, где их в очередной раз остановили наши защитники. Кроме того, оккупанты ударили из авиации по Надии и Серебрянскому лесничеству.

Напомним, Артем Лысогор сообщил, что во временно оккупированном Северодонецке россияне уменьшают количество гуманитарной помощи местному населению.

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