Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги

08 листопада 2023, 10:12

В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги

У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області так звана поліція «ЛНР» перевіряє телефони школярів без присутності батьків на заборонений контент. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Раптові перевірки телефонів дітей дісталися Алчевська. Так звані представники правоохоронних органів «ЛНР» без попередження приходять до обраного навчального закладу та збирають пристрої у вчителів та учнів. Перевіряють наявність забороненого в окупації контенту та підозрілих діалогів у соцмережах», — написав він.

Глава регіону зазначив, що рейди відбуваються за відсутності батьків чи законних опікунів.

Щодо ситуації на передовій, то знову під вогнем опинилися Білогорівка та Невське. Проте попри це, мешканцям Невського та найближчим селам вдалося отримати 280 буханців хліба.

Також 7 листопада росіяни спробували йти вперед у Серебрянському лісі, де їх вчергове зупинили наші захисники. Крім того, окупанти вдарили з авіації по Надії та Серебрянському лісництву.

Нагадаємо, Артем Лисогор повідомив, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни зменшують кількість гуманітарної допомоги місцевому населенню.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Артем Лисогор
Місця
Луганська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:12
В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги
10:10
Вісім бойових кораблів РФ несуть чергування у Чорному морі, з них три ракетоносці
09:40
Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
09:21
На Херсонщині одна людина загинула через обстріл окупантів
08:44
«ДНР»: в окупованому Донецьку під час обстрілу п`ятеро людей загинуло та 25 поранено
08:25
В обхід санкцій: Росія продовжує отримувати зброю із західних країн
23:44
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 7 листопада
21:21
Стали відомі імена російських військових, які загинули під час удару по «Дніпру»
20:55
18 газет та два сайти: судитимуть керівника «медіахолдингу» окупантів
19:15
Окупанти повідомляють про шість загиблих під час обстрілу Донецька
17:55
Очолили підрозділи окупаційних «адміністрацій»: під підозрою жителі Лимана та Мангуша
17:19
Росіяни проводять обшуки в місцевих жителів на окупованій Луганщині — ЦНС
16:27
У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
16:09
Тварин із заповідника Асканія-Нова до Росії не вивозять, але загроза зберігається
15:28
Житель Кремінної служить у так званій «народної міліції ЛНР»: його оголосили в розшук
11:40
Війська РФ підвозять спецтехніку для ремонту в Євпаторії — АТЕШ
11:14
Удар по російському корвету може змусити РФ перемістити кораблі подалі від України — британська розвідка
09:41
У Маріуполі зафіксували рух військової техніки РФ у бік Запорізької області
09:16
Окупанти змушують дітей плести маскувальні сітки — ЦНС
08:44
У Криму працювала ППО. Росіяни повідомили про атаку 17 дронів, є пошкодження
усі новини
11:44
Україна отримала чеські РСЗВ Striga
11:40
У Дружківці на маршрут вийшли нові сміттєвози
11:16
Окупанти обстріляли одну із прифронтових ТЕС України, є пошкодження
11:11
Обстріл Донецької області артилерією та авіацією: зруйновано будинки, пошкоджено багатоповерхівку та господарські приміщення
10:57
Художники з різних куточків України прикрасили Покровськ муралами
10:50
«Зливала» окупантам позиції ЗСУ біля Бахмута: СБУ затримала російську інформаторку
10:28
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: троє цивільних загинули, є руйнування
10:12
В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги
10:10
Вісім бойових кораблів РФ несуть чергування у Чорному морі, з них три ракетоносці
09:49
На лівий берег Дніпра ЗСУ перекинули бронетехніку — ISW
09:40
Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
09:38
З Авдіївського коксохіму евакуювали останніх співробітників, в укритті заводу залишаються цивільні — Барабаш
09:21
На Херсонщині одна людина загинула через обстріл окупантів
09:06
На Харківщині чоловік підірвався на небезпечному предметі
09:03
Сенат США не підтримав законопроект щодо допомоги Ізраїлю без України
08:44
«ДНР»: в окупованому Донецьку під час обстрілу п`ятеро людей загинуло та 25 поранено
08:25
В обхід санкцій: Росія продовжує отримувати зброю із західних країн
08:19
У Бурятії на комбінаті сталася пожежа
08:15
Обстріли РФ у Донецькій області: окупанти вбили трьох людей
08:01
Росіяни розповсюджують фейкове відеозвернення «Залужного» — РНБО
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27
Вибухи у Сєдово. Кадр із відео У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
05 листопада, 20:45
Пожежа на суднобудівному заводі в Керчі після ракетної атаки. Кадр з відео У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
04 листопада, 18:35
Знищена техніка військ РФ під Авдіївкою Кадр із відео Під Авдіївкою спалили десятки одиниць російської техніки
03 листопада, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр із відео З'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS
03 листопада, 11:11
Маріупольські новобудови порожні. Фото: «Новини Донбасу» Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
02 листопада, 10:46

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама