В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги

У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області так звана поліція «ЛНР» перевіряє телефони школярів без присутності батьків на заборонений контент. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Раптові перевірки телефонів дітей дісталися Алчевська. Так звані представники правоохоронних органів «ЛНР» без попередження приходять до обраного навчального закладу та збирають пристрої у вчителів та учнів. Перевіряють наявність забороненого в окупації контенту та підозрілих діалогів у соцмережах», — написав він.



Глава регіону зазначив, що рейди відбуваються за відсутності батьків чи законних опікунів.



Щодо ситуації на передовій, то знову під вогнем опинилися Білогорівка та Невське. Проте попри це, мешканцям Невського та найближчим селам вдалося отримати 280 буханців хліба.



Також 7 листопада росіяни спробували йти вперед у Серебрянському лісі, де їх вчергове зупинили наші захисники. Крім того, окупанти вдарили з авіації по Надії та Серебрянському лісництву.



Нагадаємо, Артем Лисогор повідомив, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни зменшують кількість гуманітарної допомоги місцевому населенню.