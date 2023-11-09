Возле Авдеевки россияне используют больше пехотных групп и много беспилотников — Нацгвардия

Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что на Авдеевском направлении наблюдается увеличение применения противником пехоты и множества дронов. В эфире телемарафона в четверг он отметил, что одним из сложных остается Авдеевское направление, где Силы обороны Украины отразили более десяти атак противника.

«Относительно Авдеевского, Купянского, Лиманского направления в целом, то наши бойцы отмечают, что в эти дни противник применяет больше пехоты для осуществления своих атак в сравнении с предыдущими днями, когда применялось больше бронетехники», — сказал он.

Спикер рассказал, что и из-за погодных условий, и из-за того, что было нанесено достаточно большое огневое поражение бронетехнике оккупантов, украинские подразделения отмечают, что россиянами используется больше пехотных групп и большое количество БПЛА.

Музычук добавил, что тактика, применяемая агрессором по Авдеевке, достаточно разнообразна, город штурмуют с трех направлений.

«Мы видим, как длительное время обороняется Авдеевка. В первую очередь, здесь уже давно были построены достаточно неплохие укрепления, фортификационные сооружения и, скажем так, эшелонированная оборона, которая позволяет нашим Силам обороны, несмотря на многочисленные атаки, удерживать этот город», — сказал он.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что российские войска продолжили наступательные операции возле Авдеевки и продвинулись 8 ноября.