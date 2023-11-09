Біля Авдіївки росіяни використовують більше піхотних груп та багато безпілотників — Нацгвардія

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив, що на Авдіївському напрямку спостерігається збільшення застосування противником піхоти та безлічі дронів. В ефірі телемарафону в четвер він зазначив, що одним із складних залишається Авдіївський напрямок, де Сили оборони України відбили більше десяти атак противника.

«Щодо Авдіївського, Куп'янського, Лиманського спрямування загалом, то наші бійці зазначають, що у ці дні противник застосовує більше піхоти для здійснення своїх атак порівняно з попередніми днями, коли застосовувалося більше бронетехніки», — сказав він.

Спікер розповів, що і через погодні умови, і через те, що було завдано досить великої вогневої поразки бронетехніці окупантів, українські підрозділи зазначають, що росіянами використовується більше піхотних груп та велика кількість БПЛА.

Музичук додав, що тактика, яку застосовує агресор по Авдіївці, досить різноманітна, місто штурмують із трьох напрямків.

«Ми бачимо, як тривалий час обороняється Авдіївка. Насамперед, тут уже давно були збудовані досить непогані зміцнення, фортифікаційні споруди і, скажімо так, ешелонована оборона, яка дозволяє нашим Силам оборони, незважаючи на численні атаки, утримувати це місто», — сказав він.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що російські війська продовжили наступальні операції біля Авдіївки і просунулися 8 листопада.