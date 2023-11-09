Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ►

«Супер-бабушка» против «стражей порядка»: история Натальи Филоновой, российской пенсионерки, обвиняемой в нападении на полицейских. Как борьба одинокой женщины за идеалы обернулась уголовным делом? Битва за молчание: почему пожилые россияне бросают вызов системе — и как расплачиваются за это? Почему неправдива официальная статистика, которая уверяет, что люди старшего поколения в России поголовно поддерживают войну и Путина? Реальные истории обычных людей. Подробнее смотрите в новом видео журналиста Алексея Мацуки.