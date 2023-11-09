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Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ►

09 листопада 2023, 23:12

Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ►

«Супер-бабуся» проти «вартових порядку»: історія Наталії Філонової, російської пенсіонерки, яку звинувачують у нападі на поліцейських. Як боротьба самотньої жінки за ідеали обернулася кримінальною справою? Битва за мовчання: чому літні росіяни кидають виклик системі і як розплачуються за це? Чому неправдива офіційна статистика, яка запевняє, що люди старшого покоління в Росії поголовно підтримують війну та Путіна? Реальні історії пересічних людей. Детальніше дивіться у новому відео журналіста Олексія Мацуки.

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