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России будет труднее устроить блэкаут Украине этой зимой: CNN узнало причину

10 ноября 2023, 13:57

России будет труднее устроить блэкаут Украине этой зимой: CNN узнало причину

Украина в настоящее время имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к возобновлению ракетных и дроновых ударов российских оккупантов. Поэтому этой зимой России будет гораздо труднее навредить украинской энергосистеме. Об этом сообщила CNN.

Как отмечает издание, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий назвал ограниченные возможности украинского ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году. По его мнению, теперь оккупантам будет сложнее достичь поставленных целей.

«Россияне могут применить комбинацию ракетного оружия и атаковать БПЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. Россиянам будет трудно добиться результата — мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют», — подчеркнул он.

К тому же, энергетики также сделали свою часть работы, воспользовавшись летней паузой, когда российские агрессоры били по зерновой инфраструктуре вместо энергосистемы.

«Мы восстановили то, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и установили оборону вокруг электростанций. Прошлой зимой решительность помогла нам. Этой зимой мы сильнее, а наши люди более опытные», — рассказал CNN генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, вокруг ключевых объектов энергораспределительной сети установлены физические барьеры — так называемые габионы, представляющие собой мешки с песком, скрепленные металлическими клетками, что в теории должно защитить от обломков ракет и дронов-камикадзе.

«Наша цель — сделать российские ракетные атаки и атаки беспилотников настолько неэффективными, что враг откажется от этой идеи. Конечно, ключевым элементом для защиты энергетической инфраструктуры является противовоздушная оборона», —  рассказал CNN председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Кроме того, компания подготовила резервы оборудования, научила ремонтные бригады и диспетчеров для ликвидации последствий возможных атак и создала резервные цепи электроснабжения потребителей.

Как отмечается, в «Укрэнерго» уверяют, что смогли устранить часть повреждений прошлого года и готовы поставлять увеличенные объемы электроэнергии, необходимые для зимы. Однако, по словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы.

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

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