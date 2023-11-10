Росії буде важче влаштувати блекаут Україні цієї зими: CNN дізналася причину

Україна наразі має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських окупантів. Тому цієї зими Росії буде важче нашкодити українській енергосистемі. Про це повідомила CNN.

Як зазначає видання, заступник начальника ГУР Вадим Скибіцький назвав обмежені можливості українського ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року. На його думку, тепер окупантам буде складніше досягти поставленої мети.

«Росіяни можуть застосувати комбінацію ракетної зброї та атакувати БПЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як минулого року. Росіянам буде важко досягти результату — ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють», — наголосив він.

До того ж, енергетики також зробили свою частину роботи, скориставшись літньою паузою, коли російські агресори били зерновою інфраструктурою замість енергосистеми.

«Ми відновили те, що можна було відновити, закупили резервне обладнання та встановили оборону навколо електростанцій. Минулої зими рішучість допомогла нам. Цієї зими ми сильніші, а наші люди досвідченіші», — розповів генеральний директор ДТЕК CNN Максим Тимченко.

За його словами, навколо ключових об'єктів енергорозподільної мережі встановлено фізичні бар'єри — так звані габіони, які є мішками з піском, скріплені металевими клітинами, що в теорії має захистити від уламків ракет і дронів-камікадзе.

«Наша мета — зробити російські ракетні атаки та атаки безпілотників настільки неефективними, що ворог відмовиться від цієї ідеї. Звичайно, ключовим елементом для захисту енергетичної інфраструктури є протиповітряна оборона», — розповів голова правління «Укренерго» CNN Володимир Кудрицький.

Крім того, компанія підготувала резерви обладнання, навчила ремонтні бригади та диспетчерів для ліквідації наслідків можливих атак та створила резервні ланцюги електропостачання споживачів.

Як зазначається, в «Укренерго» запевняють, що змогли усунути частину пошкоджень минулого року та готові постачати збільшені обсяги електроенергії, необхідні для зими. Однак, за словами Кудрицького, на повне відновлення енергосистеми можуть піти роки.

Нагадаємо, українців напередодні осені та зими попереджають про можливі нові масові обстріли з боку окупантів. Метою росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зими окупанти не зможуть залишити українців без світла.