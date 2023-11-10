Стали известны имена погибших от удара по Скадовску российских силовиков

Около двух десятков оккупантов пострадали удара по зданию 126-го военного следственного отдела Следственного комитета РФ.



Об этом сообщает Телеграмм-канал «Досье шпиона».



Уточняется, что в момент удара проводилось утреннее совещание сотрудников 126 ВСО. По имеющейся информации 8 человек погибли, 10 ранены. Количество погибших может быть больше, не всех удалось опознать.



Среди погибших числится врио начальника 126 ВСО СК РФ – Кацуба Дмитрий Александрович, а также офицеры Катайкин Дмитрий Алексеевич и Кривцов Никита Сергеевич. Среди раненых — сотрудники 126 ВСО, военной полиции и силовых структур Республики Дагестан.



Напомним, 9 ноября в Скадовске был «прилет» по двухэтажному зданию на улице Портовой, 59. Именно там было место дислокации российских военных следователей.