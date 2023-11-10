Стали відомі імена загиблих від удару по Скадовську російських силовиків

Близько двох десятків окупантів постраждали удару по будівлі 126 військового слідчого відділу Слідчого комітету РФ.



Про це повідомляє Телеграм-канал "Досьє шпигуна".



Уточнюється, що в момент удару проводилася ранкова нарада співробітників 126 ВЗГ. За наявною інформацією, 8 людей загинули, 10 поранені. Кількість загиблих може бути більшою, не всіх вдалося впізнати.



Серед загиблих числиться вріо начальника 126 ВСО СК РФ - Кацуба Дмитро Олександрович, а також офіцери Катайкін Дмитро Олексійович та Кривцов Микита Сергійович. Серед поранених - співробітники 126 ВЗГ, військової поліції та силових структур Республіки Дагестан.



Нагадаємо, 9 листопада у Скадовську був «приліт» двоповерховою будівлею на вулиці Портовій, 59. Саме там було місце дислокації російських військових слідчих.