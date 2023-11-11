В РФ один военный завод загорелся, а на второй упал БПЛА

На Котовском пороховом заводе в российском Тамбове произошел пожар. Местные жители в соцсетях писали, что перед этим слышали взрыв.



По информации российсого телеграм-канала Mash, спустя полтора часа пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 300 метров.



Что стало причиной возгорания, не сообщается.



Кроме того, Минообороны РФ заявило, что этим вечером средствами ПВО «два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей».

По информации Mash, один из БПЛА упал на крышу «Конструкторского бюро машиностроения» в подмосковной Коломне.



На месте дежурят машины полиции и бригады скорой помощи, пожарные уже уехали, отмечает российский телеграм-канал Shot. При этом о пострадавших не сообщалось.

Согласно информации из открытых источников, «Конструкторское бюро машиностроения» производит: переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, комплексы активной защиты.