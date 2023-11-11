У РФ один військовий завод спалахнув, а на другий впав БПЛА

На Котовському пороховому заводі у російському Тамбові сталася пожежа. Місцеві жителі у соцмережах писали, що перед цим чули вибух.



За інформацією російського телеграм-каналу Mash, через півтори години пожежу вдалося загасити. Площа спалаху склала 300 метрів.



Що стало причиною займання, не повідомляється.



Крім того, Мінооборони РФ заявило, що цього вечора засобами ППО «два українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Смоленської та Московської областей».

За інформацією Mash, один із БПЛА впав на дах «Конструкторського бюро машинобудування» у підмосковній Коломиї.



На місці чергують машини поліції та бригади швидкої допомоги, пожежники вже поїхали, зазначає російський телеграм-канал Shot. При цьому про постраждалих не повідомляли.



Згідно з інформацією з відкритих джерел, «Конструкторське бюро машинобудування» виробляє: переносні зенітні ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, комплекси активного захисту.