Ночью украинская ПВО уничтожила 19 «Шахедов»

С 19:00 10 ноября по 03:00 11 ноября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами различных типов, силами ПВО сбито 19 «Шахедов». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в субботу утром.

«В частности, во время удара применены: 31 ударный БпЛА «Shahed-136/131» с трех направлений — Приморско-Ахтарск, Курск — РФ и мыс Чауда —ТОТ Крым, 1 управляемую авиационную ракету Х-31 — из акватории Черного моря, противокорабельную ракету П-800 «Оникс» — из оккупированного Крыма, зенитную управляемую ракету С-300 — из Белгородской народной республики», — указывается в сообщении ВС ВСУ.

Отмечается, что в отражении воздушного нападения были задействованы истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя уничтожено 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131», — подчеркивается в сообщении.

Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.