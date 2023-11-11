Вночі українська ППО знищила 19 «Шахедів»

З 19:00 10 листопада до 03:00 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА і кількома ракетами різних типів, силами ППО збито 19 «Шахедів». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у суботу вранці.

«Зокрема, під час удару застосовано: 31 ударний БпЛА «Shahed-136/131» з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ і мис Чауда — ТОТ Крим, 1 керовану авіаційну ракету Х-31 — з акваторії Чорного моря, протикорабельну ракету П-800 «Онікс» — із окупованого Криму, зенітну керовану ракету С-300 — із Білгородської народної республіки», — йдеться у повідомленні ЗС ЗСУ.

Зазначається, що у відбитку повітряного нападу було задіяно винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Внаслідок протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131», — наголошується в повідомленні.

Більшість ударних БпЛА російські окупанти направили прифронтовими областями. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.