Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты убили двух человек в Торецке: прокуратура начала расследование

13 ноября 2023, 16:36

Оккупанты убили двух человек в Торецке: прокуратура начала расследование

Результат обстрела Торецка российскими войсками. Фото: Донецкая областная прокуратура Результат обстрела Торецка российскими войсками. Фото: Донецкая областная прокуратура

Двое жителей Торецка Донецкой области погибли в результате обстрела российскими военными. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура сегодня, 13 ноября.

Сообщается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 11 ноября 2023 года армия России нанесла очередной мощный удар, вероятно, с артиллерии, по г. Торецку.

Попадания снарядов произошли в жилой застройке, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.

Под шквал огня оккупантов попали два человека — 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, ехавший на велосипеде. Полученные гражданами телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении.

В результате взрывов, раздавшихся на нескольких улицах города, разбиты окна и двери жилых домов и хозяйственных построек, разрушены плиты перекрытия, изуродованы крыши и кровля.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей Авдеевки были ранены.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Обстрел Донецкая область Торецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:59
На захваченных территориях оккупанты начали «промывать мозги» первоклассникам — ЦНС
16:36
Оккупанты убили двух человек в Торецке: прокуратура начала расследование
15:15
На фронте в армии РФ становится все больше алкоголиков и наркоманов — Британская разведка
13:37
«ДНР»: в оккупированном Донецке травмировался мужчина из-за обстрела
23:04
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 ноября
15:25
«Запах болота»: в «ДНР» объяснили, почему «вонючую» воду можно пить
14:51
В Мелитополе подорвали штаб оккупантов, погибли офицеры Росгвардии — ГУР
13:42
Практически весь Донецк обесточен после обстрела
12:41
Россияне отправляют коллаборантов с Донбасса в Сибирь — ЦНС
11:17
На ВОТ Луганщины оккупанты устанавливают стационарные телефоны, но люди не знают номеров — ОВА
16:32
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11:48
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли Донецкую область, есть раненый — Нацполиция
08:25
Российские войска продвинулись в районе Авдеевки — ISW
00:02
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 ноября
20:59
Стали известны имена погибших от удара по Скадовску российских силовиков
20:38
Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли ко дну — ГУР
12:35
В центре Мариуполя взорвали автомобиль местного «полицейского»
10:50
Из-за российских обстрелов за сутки на Донетчине ранены два человека
08:24
Оккупанты снизят зарплаты коллаборантам — ЦНС
00:38
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 ноября
все новости
18:29
Украинская ПВО уничтожила в понедельник пять российских беспилотников
18:22
Долгожительница из Славянска отметила столетний юбилей
17:57
Венгрия не откажется от блокировки транша военной помощи Евросоюза Украине — Петер Сийярто
17:38
В Покровском районе проверили состояние укрытий и пунктов несокрушимости
17:23
20-летний краматорчанин корректировал огонь оккупантов в районе собственного города — его осудили на 8 лет
16:59
На захваченных территориях оккупанты начали «промывать мозги» первоклассникам — ЦНС
16:57
В Донецкой области спасатели вытащили собаку из ямы
16:45
СБУ задержала «Буратино»: действующий нардеп обвиняется в госизмене
16:36
Оккупанты убили двух человек в Торецке: прокуратура начала расследование
16:23
В результате удара по Бериславу есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь
16:12
Великобритания передала новый пакет помощи Украине: что в него вошло
15:55
Две бронированные «скорые» передали на передовую — Федоров
15:49
Бывшего нардепа Илью Киву заочно приговорили к 14 годам заключения
15:48
Президент Украины поздравил Мустафу Джемилева с 80-летием
15:35
США приобрели для Украины 60 зенитных установок Gepard
15:15
Российская армия обстреляла больницу в Херсоне
15:15
На фронте в армии РФ становится все больше алкоголиков и наркоманов — Британская разведка
15:03
Норвегия передаст 84 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине
14:20
Оккупанты ударили по автомобилю с младенцем внутри
13:41
Барабаш о ситуации в Авдеевке: оккупанты пытаются окружить город, бросают свои штурмовые отряды
все новости
ВИДЕО
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ► Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11 ноября, 16:32
Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ► Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ►
09 ноября, 23:12
«Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана «Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана
09 ноября, 21:22
Глава группировки «ДНР» вернул плату за воду. Фото: Новости Донбасса Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается
08 ноября, 17:30
Последствия удара по зданию в Донецке. Кадр из видео В Донецке ВСУ попали по центру подготовки операторов БПЛА
07 ноября, 16:27
Взрывы в Седово. Кадр из видео В Седово горит склад боеприпасов российских войск
05 ноября, 20:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама