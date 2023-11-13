Оккупанты убили двух человек в Торецке: прокуратура начала расследование

Результат обстрела Торецка российскими войсками. Фото: Донецкая областная прокуратура

Двое жителей Торецка Донецкой области погибли в результате обстрела российскими военными. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура сегодня, 13 ноября.

Сообщается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 11 ноября 2023 года армия России нанесла очередной мощный удар, вероятно, с артиллерии, по г. Торецку.

Попадания снарядов произошли в жилой застройке, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.

Под шквал огня оккупантов попали два человека — 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, ехавший на велосипеде. Полученные гражданами телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении.

В результате взрывов, раздавшихся на нескольких улицах города, разбиты окна и двери жилых домов и хозяйственных построек, разрушены плиты перекрытия, изуродованы крыши и кровля.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей Авдеевки были ранены.