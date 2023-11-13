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Окупанти вбили двох людей у Торецьку: прокуратура розпочала розслідування

13 листопада 2023, 16:36

Окупанти вбили двох людей у Торецьку: прокуратура розпочала розслідування

Результат обстрілу Торецька російськими військами. Фото: Донецька обласна прокуратура Результат обстрілу Торецька російськими військами. Фото: Донецька обласна прокуратура

Двоє жителів Торецька на Донеччині загинули внаслідок обстрілу російськими військовими. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура сьогодні, 13 листопада.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 листопада 2023 року армія Росії завдала чергового потужного удару, ймовірно, з артилерії, по м. Торецьку.

Влучання снарядів сталося у житловій забудові, де поруч із приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

Під шквал вогню окупантів потрапили двоє людей — 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, який їхав на велосипеді. Отримані громадянами тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям, йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибухів, що пролунали на кількох вулицях міста, розбито вікна та двері житлових будинків та господарських будівель, зруйновано плити перекриття, понівечено дахи та покрівлю.

Нагадаємо, минулої доби, 12 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого троє мешканців Авдіївки було поранено.

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