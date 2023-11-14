Танки Leopard, дроны, патроны и многое другое: Германия передала Украине пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Германии.



«Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности», — говорится в сообщении.



В новый пакет помощи Украине вошли:

десять танков Leopard 1A5;

14 автомобилей Bandvagn 206;

пять гусеничных носителей Warthog Ambulance;

один танк Winsent 1 для разминирования;

десять БПЛА VECTOR;

14 наземных смотровых радаров GO12;

три машины охраны границы;

четыре 8×8 HX81 тягачи и четыре полуприцепа;

16 грузовиков Zetros;

13 грузовиков MAN TGS;

1,4 миллиона патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский Союз не сможет выполнить свой план по поставке миллиона артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.