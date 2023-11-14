Танки Leopard, дрони, патрони та багато іншого: Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет воєнної допомоги. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Німеччини.



«Німеччина надає підтримку Україні, поставляючи обладнання та озброєння, вони надходять коштом постачань Федеральних збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються внаслідок коштів федерального уряду на нарощування потенціалу безпеки», — йдеться у повідомленні.



До нового пакету допомоги Україні увійшли:

десять танків Leopard 1A5;

14 автомобілів Bandvagn 206;

п'ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

один танк Winsent 1 для розмінування;

десять БПЛА VECTOR;

14 наземних оглядових радарів GO12;

три машини охорони кордону;

чотири 8×8 HX81 тягачі та чотири напівпричепи;

16 вантажівок Zetros;

13 вантажівок MAN TGS;

1,4 мільйона набоїв до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз не зможе виконати свій план щодо постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва та бюрократичних перепон.