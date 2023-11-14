Танки Leopard, дрони, патрони та багато іншого: Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет воєнної допомоги. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Німеччини.
«Німеччина надає підтримку Україні, поставляючи обладнання та озброєння, вони надходять коштом постачань Федеральних збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються внаслідок коштів федерального уряду на нарощування потенціалу безпеки», — йдеться у повідомленні.
До нового пакету допомоги Україні увійшли:
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз не зможе виконати свій план щодо постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва та бюрократичних перепон.