С наступлением холодов на оккупированной Луганщине электросети не выдерживают нагрузок

Ситуация в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном усложняется. Отопления нет, а электрические сети выходят из строя.



Об этом рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.



По его словам, с наступлением холодов в Лисичанске и Северодонецке наблюдается нехватка электроэнергии. Происходят порывы линий, горят трансформаторы, прыгает напряжение. Потребление электроэнергии увеличивается, а мощностей не хватает.



Власенко также добавил, что Северодонецк сильно пострадал во время обстрелов и штурма города русскими войсками. Менее пострадавшие районы города, снимаемые российскими пропагандистами в своих сюжетах о восстановлении – это до 10% территории. Все остальные районы оккупированного Северодонецка разрушены, там не производятся никакие ремонтно-восстановительные работы и почти не осталось местных жителей.



Напомним, на местном рынке в захваченном Мариуполе можно приобрести оружие, в том числе огнестрельное.